Nel corso di un incontro di oltre un'ora nello Studio Ovale, il leader israeliano e l’ex presidente degli Stati Uniti hanno concordato di essere allineati su ogni decisione riguardante l’Iran. L'incontro, a porte chiuse e senza telecamere, ha segnato la riapertura dei contatti dopo settimane di tensioni tra i due.

Dopo settimane di frecciatine reciproche, ieri lo Studio Ovale ha riaperto le sue porte al faccia a faccia tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Oltre un’ora di colloquio a porte chiuse, senza telecamere, per provare a rimettere in ordine un’alleanza che negli ultimi mesi ha scricchiolato. Il messaggio di unità A parlare per primo è stato il tycoon. Su Truth ha pubblicato tre scatti del vertice, con in sala anche Marco Rubio, Pete Hegseth e Scott Bessent. Didascalia secca: “Ottimo incontro. Tanti temi importanti sul tavolo”. Pochi minuti dopo è toccato a Netanyahu rilanciare sui social con un video: “Incontro eccellente, piena cooperazione. L’obiettivo con Donald Trump è uno solo: impedire a Teheran di avere la bomba atomica”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Netanyahu da Trump nello Studio Ovale: “Allineati su ogni decisione sull’Iran”

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Netanyahu DENIES alleged rift with Trump

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