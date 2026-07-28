Trump-Netanyahu Allineati Ma l’Iran tiene duro su Hormuz Anche Zelensky a Washington

Negli Stati Uniti, il presidente e il primo ministro israeliano risultano allineati su questioni di sicurezza regionale. Tuttavia, l’Iran mantiene una posizione ferma sulla strategia di controllo dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il presidente ucraino si trova a Washington per incontri ufficiali. La giornata si svolge tra cerimonie commemorative e incontri governativi, senza variazioni ufficiali nelle posizioni di politica estera o di sicurezza tra le parti coinvolte.

Roma, 28 luglio 2026 – Giornata campale alla Casa Bianca. La celebrazione dei funerali del senatore repubblicano, Lindsey Graham, fermo sostenitore tanto dell’Ucraina quanto di Israele, ha avuto come effetto collaterale un intenso traffico diplomatico, con il presidente, Donald Trump, che ha ricevuto prima l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, e poi il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Gli incontri sono durati circa un’ora a testa. Karoline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, parla di “colloqui positivi e produttivi”. Un colloquio, quello tra Trump e il premier israeliano che ha scatenato proteste da Washington a Tel Aviv. Nel Golfo, intanto, si media per trovare une visione condivisa su Hormuz, mentre sale il timore di un conflitto fra Houthi e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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