Musei gratis a Roma domenica 2 agosto | visite mostre e siti archeologici aperti
Domenica 2 agosto, a Roma, i Musei di Capitale e alcune aree archeologiche saranno aperti gratuitamente. L’iniziativa si svolge ogni prima domenica del mese e permette di visitare mostre, siti storici e musei senza costi d’ingresso. L’evento coinvolge diverse strutture culturali e archeologiche della città, offrendo l’opportunità di accedere senza pagamento a spazi normalmente a pagamento. La giornata si inserisce in un calendario di aperture gratuite programmate per favorire l’accesso alla cultura.
Roma, 29 luglio 2026 – Torna domenica 2 agosto l’appuntamento con la prima domenica del mese, la tradizionale iniziativa che offre a tutti la possibilità di visitare gratuitamente i Musei di Roma Capitale e alcune delle principali aree archeologiche della città. Musei e aree archeologiche gratis a Roma. Ingresso libero per il Museo della Forma Urbis, nel Parco Archeologico del Celio; per l’Area Sacra di largo Argentina e per l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali, con ingresso dalla Colonna Traiana. Visite guidate a Palazzo Senatorio. Tornano anche le visite guidate a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio. La piazza è stata... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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