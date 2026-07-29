Musei gratis a Roma domenica 2 agosto | visite mostre e siti archeologici aperti

Notizia in breve

Domenica 2 agosto, a Roma, i Musei di Capitale e alcune aree archeologiche saranno aperti gratuitamente. L’iniziativa si svolge ogni prima domenica del mese e permette di visitare mostre, siti storici e musei senza costi d’ingresso. L’evento coinvolge diverse strutture culturali e archeologiche della città, offrendo l’opportunità di accedere senza pagamento a spazi normalmente a pagamento. La giornata si inserisce in un calendario di aperture gratuite programmate per favorire l’accesso alla cultura.