Musei gratis a Roma domenica 2 agosto dall' Ara Pacis ai Fori Imperiali | tutti i siti aperti

Il 2 agosto, prima domenica del mese, i musei civici e alcune aree archeologiche di Roma saranno accessibili gratuitamente. L'iniziativa riguarda siti come l'Ara Pacis e i Fori Imperiali, tra gli altri. L'accesso senza biglietto si ripete ogni prima domenica del mese, offrendo l'opportunità di visitare gratuitamente diversi luoghi culturali e storici della città.

Il 2 agosto, prima domenica del mese, torna a Roma l'iniziativa che consente l'ingresso gratuito nei musei civici e in alcune delle principali aree archeologiche della Capitale. Tra le novità dell'edizione 2026 figurano anche le visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio, recentemente restaurato, con prenotazione obbligatoria. L'elenco dei siti visitabili liberamente comprende il Museo della Forma Urbis, all'interno del Parco Archeologico del Celio, l'Area Sacra di Largo Argentina, all'area archeologica del Circo Massimo e ai Fori Imperiali, con accesso dalla Colonna Traiana. L'ingresso gratuito sarà applicato ai principali musei civici. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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