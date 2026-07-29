I lavori di restyling del murale di Maradona a Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli sono quasi completati. La riapertura è prevista entro agosto. Lo spazio sarà disponibile per le iniziative in occasione del Centenario del Napoli, che si svolgeranno tra il 31 luglio e il 1° agosto.

I lavori di restyling a Largo Maradona, ai Quartieri Spagnoli, sarebbero ormai vicini alla conclusione. Lo spazio sarà comunque fruibile per le iniziative legate al Centenario del Napoli, in programma tra il 31 luglio e il 1° agosto. Il Murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli si prepara a riaccogliere napoletani e turisti. I lavori di riqualificazione dello slargo di via Emanuele De Deo, conosciuto in tutto il mondo come Largo Maradona, sarebbero infatti entrati nella fase conclusiva. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l’area chiusa dallo scorso maggio potrebbe riaprire entro l’inizio di agosto. Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, ma nel giro di un paio di settimane lo spazio dedicato al Pibe de Oro potrebbe tornare pienamente accessibile. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, riapertura prevista entro agosto

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