Morte Fakir aperto fascicolo dopo gli scontri in piazza a Bologna | 12 indagati per resistenza e danneggiamento

Dodici persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo gli scontri in piazza a Bologna il 20 luglio, avvenuti durante una protesta per la morte di Abderrahim Fakir. Le indagini riguardano resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La polizia ha riferito di aver fermato alcuni manifestanti coinvolti negli scontri con le forze dell’ordine, che hanno subito danni a beni pubblici e privati. Nessuna persona è stata arrestata fino a ora.

Dodici persone sono state iscritte nel registro degli indagati a Bologna per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine andati in scena la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir. I reati contestati sono resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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