Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir | aperto un fascicolo 12 indagati

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 persone iscritte nel registro degli indagati, in relazione agli scontri avvenuti il 20 luglio tra manifestanti e forze dell’ordine. La protesta è scoppiata in seguito alla morte di un uomo di 42 anni, avvenuta il giorno precedente nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. I disordini sono avvenuti nella stessa sera, senza ulteriori dettagli su eventuali responsabilità.

Bologna, 29 luglio 2026 – La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine andati in scena la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. L'indagine è affidata al pm Stefano Dambruoso e gli indagati sono accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra questi c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri, all'esito dell'udienza della convalida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Scontri a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir

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