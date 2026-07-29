L'attrice ha annunciato di aver affrontato sei cicli di chemioterapia, raccontando sui social i mesi più difficili della sua vita. Ha continuato a lavorare, salire sul palco e partecipare ad eventi senza rivelare la sua battaglia contro il cancro. La sua scelta è stata di mantenere il silenzio mentre affrontava il trattamento, portando avanti impegni professionali senza fare trapelare le difficoltà.

L’attrice ha raccontato sui social i mesi più difficili della sua vita, vissuti in silenzio mentre continuava a lavorare. Per mesi ha continuato a salire sul palco, partecipare a eventi e promuovere il suo primo film da regista senza lasciare trasparire ciò che stava vivendo. Solo adesso Monica Guerritore ha deciso di raccontare la battaglia affrontata lontano dai riflettori: un nuovo tumore che l’ha costretta a sottoporsi a sei cicli di chemioterapia. L’attrice e regista ha affidato il suo racconto a un lungo video pubblicato sui social, spiegando come abbia scelto di mantenere il silenzio durante le cure per proteggere la propria vita privata e lasciare che l’attenzione restasse sul lavoro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Monica Guerritore svela la battaglia vissuta lontano dai riflettori: ‘Ho fatto sei cicli di chemioterapia’

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