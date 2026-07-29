Lo scorso aprile, durante un controllo di routine, è stato rilevato un valore anomalo del marker CA125. Dopo ulteriori esami, è stato diagnosticato un tumore. La persona ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia, affrontando il trattamento con determinazione e ottimismo. Ha dichiarato di essere decisa a superare la malattia e di non aver interrotto la sua quotidianità.

Tutto è iniziato lo scorso aprile, durante uno dei controlli di routine ai quali si sottopone periodicamente. «Uno dei valori era fuori norma, il CA125. Ho immediatamente preso contatto con il mio oncologo. Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio. La prima di un ciclo di sei», racconta. Per Monica Guerritore non era la prima diagnosi di tumore, ma questa volta il percorso di cura prevedeva anche la chemioterapia, che in passato non aveva dovuto affrontare. La diagnosi, però, non ha cambiato i suoi programmi. Appena ventiquattr'ore dopo il primo trattamento è partita per Nizza, dove l'aspettavano le prove di un'opera lirica. «Nemmeno per un momento ho pensato di rinunciare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Monica Guerritore: «Ad aprile ho scoperto un tumore e iniziato la chemioterapia. “Ce la farò”, mi sono detta, e non mi sono fermata»

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Monica Guerritore: «Ad aprile ho scoperto di avere un tumore»

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