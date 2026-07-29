Negli ultimi dieci anni, Milano ha introdotto nuove piste ciclabili, ampliato le zone a traffico limitato e migliorato il trasporto pubblico. Le autorità hanno investito in infrastrutture sostenibili, incentivando l’uso di biciclette e mezzi pubblici. La città registra un aumento degli spostamenti collettivi, anche grazie alle restrizioni al traffico veicolare. Questi interventi hanno modificato la mobilità urbana, favorendo una città più attenta all’ambiente e alle esigenze dei cittadini.

Una Milano sempre più sostenibile, in cui i mezzi pubblici sono la scelta preferita per gli spostamenti anche tra i cittadini delle province e dei comuni limitrofi. È questo il quadro che emerge dal 3° Report della Mobilità realizzato da Amat (Agenzia Mobilità Ambiente Territorio) e pubblicato alla fine del 2025. Oltre a fornire una prospettiva analitica sui cambiamenti e sull'evoluzione dell'ultimo decennio (i dati analizzati partono dal 2016), lo studio mostra una città sempre più attrattiva e sostenibile, grazie all'installazione di nuove aree pedonali, zone a traffico limitato, percorsi ciclabili e tutte quelle attività propedeutiche a una riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico derivante dalle emissioni di CO2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milano: trasporti, piste ciclabili e Ztl, com'è cambiata la città negli ultimi dieci anni

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