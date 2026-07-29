Milan è ufficiale l' acquisto di Sankhoun Diawara | contratto fino al 2031

Il Milan ha annunciato l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes, con un contratto fino al 2031. Il difensore centrale, nato nel 2006, ha completato le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva. Successivamente, ha firmato il contratto presso la sede del club. L’accordo prevede un investimento di 3 milioni di euro.

Il Milan ha acquistato ufficialmente Sankhoun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a Casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione in arrivo., "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sankhoun Diawara dall'ESTAC Troyes, fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento contrattuale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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-: ? Sankhoun Diawara è arrivato in questi istanti a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero In serata la partenza per l’Australia MilanPress.it #diawara #milan #milanpress x.com

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