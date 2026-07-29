Mentre passeggiava a Parigi, una ragazza è stata avvicinata da una donna che le ha urlato contro, accusandola di essere troppo magra. La giovane ha spiegato di essere sempre stata in buona salute e di sentirsi giudicata ingiustamente. In passato, ha riferito di aver ricevuto commenti negativi anche per strada, senza che ci fosse motivo. La ragazza ha sottolineato come molte persone si sentano in diritto di giudicare il suo aspetto senza conoscere la sua condizione.

Scrive Matilde Lucidi: «Stavo passeggiando a Parigi e all'improvviso ho sentito una signora urlarmi contro mentre le passavo accanto, dicendo che ero troppo magra. Era seduta a un caffé insieme a quella che poteva essere sua nipote ed entrambe sembravano due cittadine benestanti. Ho cercato di ignorarla, ma ha continuato a urlarmi contro mentre proseguivo, dicendo che sembravo malata. Alla fine mi sono fermata per dirle che sono in salute, che mangio correttamente e che non dovrebbe fare commenti del genere a ragazze più giovani che incontra per strada, perché non si può sapere quale effetto possano avere certe parole su una persona».... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti: «Mi hanno urlato per strada che sembravo malata, ma sono sempre stata in salute. Tutti si sentono in diritto di giudicare il mio corpo»

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La rabbia di Matilde, figlia di Bianca Balti: «Mi hanno detto che ero troppo magra e sembravo malata. Non sapete quanto possono ferire le parole»Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, ha commentato di aver ricevuto commenti sul suo aspetto.

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