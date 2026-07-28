La rabbia di Matilde figlia di Bianca Balti | Mi hanno detto che ero troppo magra e sembravo malata Non sapete quanto possono ferire le parole

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, ha commentato di aver ricevuto commenti sul suo aspetto. Ha riferito che le è stato detto di essere troppo magra e di sembrare malata, parole che l’hanno ferita. La ragazza ha condiviso queste parole pubblicamente, evidenziando il dolore causato dai commenti sul suo corpo. Nel frattempo, ha iniziato a lavorare come modella, seguendo le orme della madre e partecipando a passerelle internazionali.

Matilde Lucidi sta seguendo le orme di mamma Bianca Balti. Nonostante la giovane età, la 19enne si sta già affermando nelle passerelle internazionali, con un futuro che si preannuncia luminoso. Dopo l’esordio alla Paris Fashion Week, Matilde ha sfilato per Miu Miu e, più di recente, per Dior. In rete condivide scatti di lavoro e momenti con gli amici. Raramente fa uscite critiche ma stavolta sulle Instagram Stories ha condiviso un episodio spiacevole. «Stavo camminando – racconta – quando una signora ha iniziato a urlarmi contro, dicendo che ero troppo magra e che sembravo malata. Ho provato a ignorarla, ma ha continuato. Alla fine mi sono fermata per dirle che sono in salute, che mangio regolarmente e che non dovrebbe fare simili commenti a ragazze giovani per strada, perché non può sapere quale impatto possano avere certe parole». 🔗 Leggi su Open.online

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