Mancini lasci tutte le chiacchiere e pensi ad andare in campo e vincere Le polemiche erano evitabili | parla Dino Zoff

Da ilfattoquotidiano.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dino Zoff ha commentato le recenti tensioni nel calcio, sottolineando che Mancini preferisce concentrarsi sul campo e vincere, considerando evitabili le polemiche. Nel frattempo, sono state ufficializzate le dimissioni di Maldini e Leonardo, con l’annuncio di Mancini come nuovo commissario tecnico e Ranieri come direttore tecnico. Le discussioni e i cambiamenti nel management segnano un momento di transizione per la squadra.

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Le polemiche, le discussioni e il caos, poi l’addio di Maldini e Leonardo, l’ufficialità di Mancini come commissario tecnico e Ranieri come direttore tecnico. Per Dino Zoff, però, la strada da seguire è una sola: smettere di guardare a ciò che è successo fuori dal campo e iniziare a lavorare per il bene della Nazionale. Il campione del mondo 1982 accoglie il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra con fiducia, ma lancia un messaggio chiaro: “Lasci da parte tutte le chiacchiere degli ultimi giorni. Si deve andare in campo e vincere le partite. Non possiamo più permetterci di non farlo “, le parole a Il Mattino dell’ex portiere azzurro, che individua nel campo l’unico vero giudice del nuovo corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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