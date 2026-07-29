Lorenzo Musetti vince e continua la scalata nel ranking ATP | dove può arrivare a Washington

Da oasport.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale all’ATP 500 di Washington, vincendo una partita. A causa di un calendario spostato, lunedì prossimo dovrà rinunciare a 50 punti dei sedicesimi dell’ATP Masters 1000 di Toronto 2025, che aveva già incassato. Attualmente, Musetti ha totalizzato 100 punti in America.

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Lorenzo Musetti questa sera è approdato ai quarti di finale dell’ ATP 500 di Washington: a causa del calendario sfalsato di una settimana rispetto a quello dello scorso anno, l’azzurro lunedì prossimo scarterà i 50 punti dei sedicesimi dell’ATP Masters 1000 di Toronto 2025, mentre negli USA ne ha già incassati 100. Per questo motivo l’azzurro sale da quota 2315 punti a 2365, issandosi dal 15° posto del ranking ufficiale al 13° di quello virtuale. Musetti per continuare a salire dovrebbe raggiungere le semifinali, che lo proietterebbero a quota 2465, che al momento vale il 12° posto virtuale. In caso di ulteriore successo, la finale varrebbe... 🔗 Leggi su Oasport.it

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