Luisa Ranieri ha annunciato che le riprese della quarta stagione di Lolita Lobosco sono in corso. La nuova serie dovrebbe essere trasmessa su Rai 1 nel 2027. La conferma del ritorno della fiction è stata data dall’attrice stessa. La produzione è già iniziata, e le riprese sono attualmente in corso.

Luisa Ranieri ha annunciato ufficialmente il ritorno de Le Indagini di Lolita Lobosco. La quarta stagione è già in lavorazione e dovrebbe arrivare su Rai 1 nel 2027. Ecco tutto quello che è stato rivelato sul futuro della fiction e sui prossimi episodi. Dopo mesi di indiscrezioni e tante domande da parte del pubblico, è arrivata finalmente la conferma che i fan aspettavano. Le Indagini di Lolita Lobosco tornerà con una quarta stagione e ad annunciarlo è stata proprio Luisa Ranieri, protagonista assoluta della fiction di Rai 1. L’attrice ha dato la notizia durante il Bif&st di Bari, dove è stata premiata con il riconoscimento Bif&st Arte del Cinema. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Lolita Lobosco 4 è ufficiale: Luisa Ranieri conferma il ritorno della fiction Rai nel 2027!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serena Brancale in Lolita Lobosco Luisa Ranieri (in barese) a Telebari: Vediamo, se le va…

Notizie e thread social correlati

Luisa Ranieri premiata ai Nastri d’argento Grandi Serie 2026: “La Preside 2 si farà, giriamo a settembre. Poi ci sarà Lolita Lobosco” | IntervistaLuisa Ranieri ha vinto ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 con la serie ‘La Preside’.

Leggi anche: Rai fiction, le novità della prossima stagione. Dal ritorno di Doc e Libera a Guareschi e Livatino

Temi più discussi: Da Polignano a Porto Cesareo: ecco quali sono le spiagge pugliesi protagoniste di cinema, fiction e musica Video; Libri gialli e buon cibo, quando il detective è un gourmet; Tre serate consecutive per il finale di Temptation Island; Le indagini di Lolita Lobosco: cast e trama episodio 2x5.

Lolita Lobosco 4 si farà e quando andrà in onda?/ È caos su quarta stagione della fiction con Luisa RanieriLe indagini di Lolita Lobosco 4 si farà? Quando andrà in onda la fiction con protagonista Luisa Ranieri: è caos ecco perché: cosa sappiamo Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà? È caos sulla quarta ... ilsussidiario.net

LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 4, CI SARA’/ Anticipazioni: Angelo è vivo, Lolita e Angelo tornano insieme?Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà? Cosa sappiamo sulla nuova stagione della fiction: parlano Gabriela Genisi e l'attrice Luisa Ranieri Anticipazioni Le indagine di Lolita Lobosco 4, la nuova ... ilsussidiario.net