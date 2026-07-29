Lolita Lobosco 4 è ufficiale | Luisa Ranieri conferma il ritorno della fiction Rai nel 2027!

Da uominiedonnenews.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luisa Ranieri ha annunciato che le riprese della quarta stagione di Lolita Lobosco sono in corso. La nuova serie dovrebbe essere trasmessa su Rai 1 nel 2027. La conferma del ritorno della fiction è stata data dall’attrice stessa. La produzione è già iniziata, e le riprese sono attualmente in corso.

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Luisa Ranieri ha annunciato ufficialmente il ritorno de Le Indagini di Lolita Lobosco. La quarta stagione è già in lavorazione e dovrebbe arrivare su Rai 1 nel 2027. Ecco tutto quello che è stato rivelato sul futuro della fiction e sui prossimi episodi. Dopo mesi di indiscrezioni e tante domande da parte del pubblico, è arrivata finalmente la conferma che i fan aspettavano. Le Indagini di Lolita Lobosco tornerà con una quarta stagione e ad annunciarlo è stata proprio Luisa Ranieri, protagonista assoluta della fiction di Rai 1. L’attrice ha dato la notizia durante il Bif&st di Bari, dove è stata premiata con il riconoscimento Bif&st Arte del Cinema. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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