Lolita Lobosco 4 è ufficiale | Luisa Ranieri conferma il ritorno della fiction Rai nel 2027!
Luisa Ranieri ha annunciato che le riprese della quarta stagione di Lolita Lobosco sono in corso. La nuova serie dovrebbe essere trasmessa su Rai 1 nel 2027. La conferma del ritorno della fiction è stata data dall’attrice stessa. La produzione è già iniziata, e le riprese sono attualmente in corso.
Luisa Ranieri ha annunciato ufficialmente il ritorno de Le Indagini di Lolita Lobosco. La quarta stagione è già in lavorazione e dovrebbe arrivare su Rai 1 nel 2027. Ecco tutto quello che è stato rivelato sul futuro della fiction e sui prossimi episodi. Dopo mesi di indiscrezioni e tante domande da parte del pubblico, è arrivata finalmente la conferma che i fan aspettavano. Le Indagini di Lolita Lobosco tornerà con una quarta stagione e ad annunciarlo è stata proprio Luisa Ranieri, protagonista assoluta della fiction di Rai 1. L’attrice ha dato la notizia durante il Bif&st di Bari, dove è stata premiata con il riconoscimento Bif&st Arte del Cinema. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Serena Brancale in Lolita Lobosco Luisa Ranieri (in barese) a Telebari: Vediamo, se le va…
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