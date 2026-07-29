LIVE Musetti-Vukic ATP Washington 2026 in DIRETTA | toscano in campo alle 19.00

Da oasport.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19.00 si gioca il match tra Musetti e Vukic all’ATP di Washington 2026. La partita è in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato. Nel frattempo, alle 17.41, Samsonova ha vinto il primo set contro la cinese Wang con il punteggio di 6-2.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Buon pomeriggio amici di OA Sport, Samsonova ha vinto il primo set contro la cinese Wang per 6-2, dominando quindi il parziale. Ricordiamo che l’ingresso in campo di Musetti non ci sarà prima delle 19.00. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e l’australiano Aleksandar Vukic, valido per il secondo turno dell’ ATP 500 di Washington. Il tennista toscano è alla ricerca di segnali positivi visto che è appena rientrato da un infortunio grave che lo ha obbligato a saltare il Roland Garros e Wimbledon. Nel corso del primo turno, appena rientrato dopo circa due mesi di assenza Musetti ha superato per 6-0, 3-1 il connazionale Matteo Arnaldi, costretto al ritiro dopo 40? di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Aleksandar Vukic vs Lorenzo Musetti LIVE SCORE TENNIS ATP WASHINGTON USA OPEN 2026 | R16

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