LIVE Musetti-Vukic 6-3 5-7 6-3 ATP Washington 2026 in DIRETTA | l’azzurro evita la rimonta e vola ai quarti di finale!

Da oasport.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'azzurro ha vinto il match contro l'avversario in tre set, 6-3, 5-7, 6-3, e si è qualificato per i quarti di finale dell'ATP 500 di Washington. Dopo aver perso il secondo parziale, ha ripreso il controllo nel terzo e concluso la partita con successo. La sfida si è svolta in diretta, e si è conclusa con la vittoria dell'italiano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con Musetti che ha superato Vukic e ha raggiunto i quarti di finale dell’ATP 500 di Washington. Grazie mille per averci seguito nel corso di questo evento, buon proseguimento di serata a tutti! 21.28 Musetti ha servito con il 55% di prime palle in campo raccogliendo il 77% di punti, mentre con la seconda ne ha vinti il 52%. Servizio che deve crescere nel corso del torneo per cercare di essere ancora più competitivo, soprattutto in situazioni di grande calo come quello vissuto dal 4-3 del secondo set. 21.27... 🔗 Leggi su Oasport.it

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