Levante ha annunciato su Instagram l’uscita del suo nuovo album. Indossava un abito a pois dal sapore retrò, con gli occhi chiusi e un braccio rivolto al cielo. La cantante ha condiviso il post con un messaggio che anticipa un autunno musicale intenso. Nessun dettaglio sulla data di uscita o sul titolo del disco. La notizia ha già fatto il giro dei social e delle piattaforme di musica digitale.

Un abito a pois dal piglio vintage, gli occhi chiusi, un braccio rivolto al cielo ed un clamoroso annuncio che promette di accendere l’autunno musicale: Levante ha scelto Instagram per rompere il silenzio, mescolando eleganza d’altri tempi e contemporaneità per svelare l’uscita del suo attesissimo nuovo album. Levante, l’abito a pois ci racconta “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”. In questo luglio bollente, Levante ha portato una ventata di freschezza: il titolo scelto per questa nuova avventura, Dell’amore, il fallimento e altri passi di danza, racchiude già l’essenza di una narrazione che si preannuncia intima e universale.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Levante, con l’abito a pois dal sapore retrò annuncia l’uscita del nuovo disco

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