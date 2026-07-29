Legge anti-maranza Novara | Punire non serve si riempiono solo le carceri Occorre sostenere i genitori

Un nuovo disegno di legge mira a modificare l’articolo 98 del Codice penale, prevedendo l’imputabilità automatica per i giovani tra i 14 e i 18 anni. La proposta ha suscitato critiche da parte di pedagogisti, che avvertono come punizioni più severe possano solo portare a un aumento delle carceri juvenile. Il dibattito si concentra sulla necessità di sostenere i genitori invece di applicare sanzioni più dure ai ragazzi.

Il pugno duro contro i giovanissimi finisce nel mirino dei pedagogisti. Sotto la lente c’è il nuovo disegno di legge che punta a cambiare l’articolo 98 del Codice penale, rendendo l’imputabilità automatica per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Una scelta che Daniele Novara, in un’intervista rilasciata a Repubblica, considera un errore profondo e privo di qualsiasi fondamento scientifico. Secondo Novara, puntare tutto sulla sanzione è una strategia che sta già mostrando i propri limiti. Dal decreto Caivano in poi, la tendenza della politica sembra essere quella di colpire chi commette errori senza guardare al contesto o alla possibilità di recupero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Legge anti maranza il PD sì lementa

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