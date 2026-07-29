L'attrice di 63 anni appare in un cameo nel videoclip del nuovo singolo del super gruppo femminile, uscito il 24 luglio. Nel video, interpreta una versione più sarcastica e tagliente di un personaggio noto. È il suo primo videoclip musicale dopo quasi trent'anni. La scena dura pochi secondi e mostra l'attrice in un ruolo che richiama una figura autoritaria.

D emi Moore è uno spirito guida nel nuovo video delle Katseye, Animal, uscito il 24 luglio. L’attrice, 63 anni, appare in un breve cameo del super gruppo al femminile nei panni di una versione ancora più tagliente e sarcastica di Miranda Priestly. Guru del fashion, consiglia come vestirsi alle ragazze, in preda a un vero e proprio attacco di panico da stile. Il risultato? « Alright, let’s get wild », (« E va bene, diventiamo selvagge »). Per Moore è la prima apparizione in un videoclip musicale dopo quasi trent’anni, l’ultima volta fu nel video di Ugly di Jon Bon Jovi, a metà anni ’90. Demi Moore: film, età, Ghost e amori. guarda le foto Chi sono le Katseye?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice sorprende i fan con un cameo in "Animal", il nuovo singolo del super gruppo al femminile. È il suo primo videoclip musicale dopo quasi trent'anni

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