L’altra faccia del borgo dei giochi A Burago tra ville e antiche corti Con i sentieri accanto al Molgora

Notizia in breve

A Burago si trova un borgo caratterizzato da ville e corti antiche, con sentieri che affiancano il fiume Molgora. Il luogo è noto per la presenza di strutture storiche e un paesaggio che si estende tra edifici di epoca passata e ambienti naturali. La zona è attraversata da percorsi pedonali che collegano le diverse parti del borgo, offrendo un panorama che combina elementi architettonici e ambientali.