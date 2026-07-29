L’altra faccia del borgo dei giochi A Burago tra ville e antiche corti Con i sentieri accanto al Molgora
A Burago si trova un borgo caratterizzato da ville e corti antiche, con sentieri che affiancano il fiume Molgora. Il luogo è noto per la presenza di strutture storiche e un paesaggio che si estende tra edifici di epoca passata e ambienti naturali. La zona è attraversata da percorsi pedonali che collegano le diverse parti del borgo, offrendo un panorama che combina elementi architettonici e ambientali.
Ci sono borghi che diventano famosi per un monumento, altri per un paesaggio. Burago ha conquistato un posto nell’immaginario di intere generazioni grazie a due oggetti “cult“ entrati nelle case di milioni di persone: le macchinine Bburago, amate dai bambini e diventate negli anni pezzi da collezione, e le mitiche Crystal Ball, le palline colorate da soffiare che hanno accompagnato l’infanzia di tanti italiani. Dietro questa fama c’è però un paese tutto da scoprire, tra ville storiche, antiche corti e sentieri lungo il Molgora. Un’occasione per chi resterà in città quest’estate. Il tour può partire da via Marconi, dove si incontra Villa Mylius Oggioni, elegante dimora di fine Settecento appartenuta, a metà dell’Ottocento, all’imprenditore tedesco Heinrich Mylius. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
“Se giochi qui, devi pagare”: in Messico i cartelli si prendono il calcio dei ragazzi, l’altra faccia del MondialeNel Messico, mentre il Mondiale si svolge negli stadi, i gruppi criminali si sono impossessati di spazi dedicati ai giovani, in particolare ai campi...
Alla scoperta del borgo gioiello. A Sulbiate tra ville e filandeSulbiate, piccolo borgo brianzolo, offre un patrimonio storico ricco di ville nobiliari, castelli, chiese, filande e ville antiche.