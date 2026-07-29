Alle tre del mattino, centinaia di agenti di polizia in tenuta antisommossa sono entrati in una chiesa a Yayang, arrestando numerosi fedeli. La retata è avvenuta durante un'operazione di polizia nella Cina orientale, senza che siano stati forniti dettagli sulle accuse o le motivazioni. Non ci sono informazioni su eventuali resistenze o scontri durante l'intervento. La notizia si inserisce in un quadro di repressione delle attività religiose nel paese.

Sono le tre del mattino a Yayang, nella Cina orientale, quando centinaia di agenti di polizia in tenuta antisommossa fanno irruzione in una chiesa e arrestano i fedeli. La loro colpa? Aver rifiutato di esporre la bandiera della Repubblica popolare cinese nel luogo di culto. È solo una delle operazioni condotte dal governo contro i cristiani che rifiutano di sottomettersi alla sua autorità. Con l’aiuto di diversi esperti, il video di Le Monde ripercorre la storia della comunità cristiana in Cina e spiega che la repressione negli ultimi anni ha assunto una nuova dimensione. Il presidente Xi Jinping ha intensificato il controllo sulle comunità religiose e considera il cristianesimo uno strumento degli Stati Uniti nella guerra ideologica tra le due potenze. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La repressione dei cristiani nella Cina di Xi Jinping

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Raises Jimmy Lai Case During High-Stakes Meeting With Xi Jinping

Notizie e thread social correlati

Cina, Xi Jinping incontra il premier pakistano e il mediatore dei colloqui Usa-IranIl presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, in visita a Hangzhou dalla scorso sabato.

Taiwan contro la nuova legge di Xi. Così la repressione supera i confini della CinaLa legge cinese sulla promozione dell’unità etnica e del progresso, approvata sotto la guida di Xi Jinping, aumenta il controllo sulle minoranze...

Temi più discussi: L'Occidente è il nuovo fronte per la persecuzione dei cristiani; Liberato il pastore Jin Ezra Mingri; Liberato in Cina il pastore Ezra Jin Mingri.

L'Occidente è il nuovo fronte per la persecuzione dei cristiani Il nuovo rapporto di International Christian Concern mette in rilievo l'erosione crescente della libertà religiosa in Occidente. Inoltre denuncia la repressione in Turchia e Cina... buff.ly/Qn0ZFTY x.com

La repressione dei cristiani nella Cina di Xi JinpingNel paese decine di milioni di persone seguono la religione cristiana. Anno dopo anno, la loro libertà è ridotta. Il video di Le Monde Leggi ... internazionale.it

Come il Partito Comunista della Cina sta stringendo la sua presa sul Cristianesimo reddit

Cristiani perseguitati in Cina, arresti e chiese clandestine | Inchiesta choc del Telegraph sulle repressioniCristiani perseguitati, inchiesta del Telegraph denuncia l'intensificazione della repressione in Cina tra arresti, Chiese clandestine e controlli ... ilsussidiario.net