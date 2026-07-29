La repressione dei cristiani nella Cina di Xi Jinping

Da internazionale.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle tre del mattino, centinaia di agenti di polizia in tenuta antisommossa sono entrati in una chiesa a Yayang, arrestando numerosi fedeli. La retata è avvenuta durante un'operazione di polizia nella Cina orientale, senza che siano stati forniti dettagli sulle accuse o le motivazioni. Non ci sono informazioni su eventuali resistenze o scontri durante l'intervento. La notizia si inserisce in un quadro di repressione delle attività religiose nel paese.

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Sono le tre del mattino a Yayang, nella Cina orientale, quando centinaia di agenti di polizia in tenuta antisommossa fanno irruzione in una chiesa e arrestano i fedeli. La loro colpa? Aver rifiutato di esporre la bandiera della Repubblica popolare cinese nel luogo di culto. È solo una delle operazioni condotte dal governo contro i cristiani che rifiutano di sottomettersi alla sua autorità. Con l’aiuto di diversi esperti, il video di Le Monde ripercorre la storia della comunità cristiana in Cina e spiega che la repressione negli ultimi anni ha assunto una nuova dimensione. Il presidente Xi Jinping ha intensificato il controllo sulle comunità religiose e considera il cristianesimo uno strumento degli Stati Uniti nella guerra ideologica tra le due potenze. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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