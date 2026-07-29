La chiesa era piena per i funerali di Edoardo Varvarito, con la comunità di Bagno a Ripoli presente in massa. Padre Bernardo ha parlato di una cerimonia che non rappresenta un addio, ma una celebrazione dell’amore che Edoardo ha lasciato. Durante la funzione, sono stati rivolti messaggi di affetto e ricordo, sottolineando come il suo spirito viva ancora tra le persone presenti. La cerimonia si è conclusa con l'invito a portare sempre con sé il suo esempio.

«Questa non è una cerimonia di addio ma una celebrazione di amore, l'amore di Edoardo che vive in noi». Così padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato a Monte ha accolto le centinaia di persone che nella mattina del 29 luglio si sono ritrovate nella chiesa del Corpus Domini al Bandino per salutare per l'ultima volta Edoardo Varvarito, che lunedì scorso a 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Osteria Nuova, in uno scontro frontale tra il suo scooter e un bus di At. Nella chiesa (che non riesce a contenere tutti), quella dove «Varva» era stato battezzato, si sono ritrovati i genitori Elisa e Franco, la sorella Alice, i nonni, i compagni di scuola e gli insegnanti, gli amici del basket, tanti cittadini: «La nuova straordinaria comunità di Edoardo» come l'ha definita padre Bernardo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - La chiesa stracolma, padre Bernardo e tutto l'affetto della comunità di Bagno a Ripoli ai funerali di Edoardo Varvarito: «Portatelo sempre con voi»

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ROIANO TRA SGOMENTO E RABBIA: IL VIDEO DELLA LITE NEL BAR DOPO IL TENTATO RAPIMENTO | 15/03/2026

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