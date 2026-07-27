Un ragazzo di 17 anni è rimasto ucciso in un incidente a Bagno a Ripoli, dove lo scooter che guidava si è scontrato con un autobus di linea vicino a Osteria Nuova. La vittima è deceduta sul posto. La comunità locale e la provincia di Firenze sono profondamente scosse dall’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Il giovane stava viaggiando in scooter quando si è scontrato con un autobus di linea nei pressi di Osteria Nuova. Una tragedia che ha sconvolto Bagno a Ripoli e l’intera provincia di Firenze. Edoardo Varvarito, 17 anni, ha perso la vita nella mattinata di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto a Osteria Nuova, lungo via Ubaldino Peruzzi, all’incrocio con via Roma. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autobus di Autolinee Toscane. L’impatto è stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Edoardo Varvarito muore a 17 anni nello schianto con un autobus a Bagno a Ripoli: la comunità sotto choc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Edoardo Varvarito morto a 17 anni nel terribile frontale tra scooter e bus. Comunità sconvolta: “Non ci sono parole”Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente frontale tra uno scooter e un bus a Bagno a Ripoli.

Va a scuola in moto e si scontra con un furgone a Gualdo Cattaneo: muore a 17 anni, comunità sotto chocUn ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina a Gualdo Cattaneo, nella frazione di Marcellano, poco prima delle 8.

Si parla di: La morte di Federica a soli 36 anni, si spegne una luce a Marina di Massa: addio alla barista dei ‘trottolini’.

Edoardo Varvarito morto a 17 anni, il frontale in scooter contro un bus di linea: nell'impatto ha sfondato il vetro del mezzo pubblico FOTOTragedia questa mattina a Osteria Nuova, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Ubaldino Peruzzi, ... leggo.it

Bagno a Ripoli: Edoardo Varvarito muore nello scontro moto autobusBagno a Ripoli: Edoardo Varvarito muore nello scontro moto autobus. L'impatto mortale tra lo scooter guidato dal giovane 17enne e un autobus ... linserto.it