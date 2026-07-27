Edoardo Varvarito muore a 17 anni nello schianto con un autobus a Bagno a Ripoli | la comunità sotto choc

Da notizieaudaci.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ucciso in un incidente a Bagno a Ripoli, dove lo scooter che guidava si è scontrato con un autobus di linea vicino a Osteria Nuova. La vittima è deceduta sul posto. La comunità locale e la provincia di Firenze sono profondamente scosse dall’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il giovane stava viaggiando in scooter quando si è scontrato con un autobus di linea nei pressi di Osteria Nuova. Una tragedia che ha sconvolto Bagno a Ripoli e l’intera provincia di Firenze. Edoardo Varvarito, 17 anni, ha perso la vita nella mattinata di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto a Osteria Nuova, lungo via Ubaldino Peruzzi, all’incrocio con via Roma. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autobus di Autolinee Toscane. L’impatto è stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

edoardo varvarito muore a 17 anni nello schianto con un autobus a bagno a ripoli la comunit224 sotto choc
© Notizieaudaci.it - Edoardo Varvarito muore a 17 anni nello schianto con un autobus a Bagno a Ripoli: la comunità sotto choc
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Edoardo Varvarito morto a 17 anni nel terribile frontale tra scooter e bus. Comunità sconvolta: “Non ci sono parole”Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente frontale tra uno scooter e un bus a Bagno a Ripoli.

Va a scuola in moto e si scontra con un furgone a Gualdo Cattaneo: muore a 17 anni, comunità sotto chocUn ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina a Gualdo Cattaneo, nella frazione di Marcellano, poco prima delle 8.

Si parla di: La morte di Federica a soli 36 anni, si spegne una luce a Marina di Massa: addio alla barista dei ‘trottolini’.

edoardo varvarito edoardo varvarito muore aEdoardo Varvarito morto a 17 anni, il frontale in scooter contro un bus di linea: nell'impatto ha sfondato il vetro del mezzo pubblico FOTOTragedia questa mattina a Osteria Nuova, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Ubaldino Peruzzi, ... leggo.it

edoardo varvarito edoardo varvarito muore aBagno a Ripoli: Edoardo Varvarito muore nello scontro moto autobusBagno a Ripoli: Edoardo Varvarito muore nello scontro moto autobus. L'impatto mortale tra lo scooter guidato dal giovane 17enne e un autobus ... linserto.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web