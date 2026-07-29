Joao Cancelo desidera tornare al Barcellona, con l'intenzione di completare un terzo periodo nel club. La notizia è stata diffusa da diverse fonti online. Il giocatore, attualmente altrove, aspetta di conoscere eventuali sviluppi sul suo ritorno. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l'interesse del calciatore è pubblico. La società non ha commentato pubblicamente la possibilità di un nuovo trasferimento.

2026-07-28 15:39:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da varie testate giornalistiche online: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it João Cancelo non vede l’ora di tornare al Barcellona per il terzo periodo nel club. Il nazionale portoghese è tornato all’Al Hilal dopo aver trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito con i giganti catalani, ma secondo Arriyadiyah, il ritorno al Camp Nou è ora la sua opzione preferita. L’allenatore Hansi Flick ha già dato la sua approvazione all’accordo, anche se Barcellona e Al Hilal devono ancora concordare i termini del trasferimento. Cancelo ha collezionato 23 presenze durante il suo ultimo periodo in prestito, segnando due gol e fornendo quattro assist mentre il Barcellona completava la stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Joao Cancelo spinge per il ritorno del Barcellona mentre il terzo incantesimo chiama

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Live F1, GP Barcellona in diretta: Hamilton spinge fortissimo e porta il vantaggio su Russell a 6"5, Antonelli è terzoHamilton mantiene il comando nel GP di Barcellona, con un vantaggio di circa 6 secondi su Russell e 8 secondi su Antonelli.

Joao Cancelo attacca l’Al Hilal: «Là, purtroppo, c’erano persone che non mi hanno detto la verità»Joao Cancelo ha commentato il suo addio all’Al-Hilal, affermando che alcune persone coinvolte non gli hanno detto la verità.

Argomenti più discussi: Cancelo può tornare al Barcellona: il portoghese spinge per il terzo capitolo in blaugrana; Barcellona, Flick spinge per Cancelo ma l'intesa con l'Al Hilal slitta. Può approfittarne Balde.

Mendes spinge per portare Cancelo al Barcellona: ieri l'agente a colloquio con LaportaHa scelto l’arte della pazienza l’Inter, in attesa di novità dall’Arabia e, soprattutto, dalla Catalogna su Joao Cancelo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri restano speranzosi sul buon ... tuttomercatoweb.com

L'Inter spinge per Cancelo: all'Al Hilal con Inzaghi uno tra Acerbi e De VrijJoao Cancelo è il primo obiettivo per la fascia destra dell'Inter e c'è la reale possibilità che possa arrivare a rafforzare un reparto ora privo di una vera e propria alternativa a Denzel Dumfries, ... tuttomercatoweb.com