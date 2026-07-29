Iran attacca una base Usa in Giordania e colpisce tre petroliere a Hormuz | torna l’escalation

L'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro una base statunitense in Giordania e ha rivendicato di aver colpito tre petroliere nello Stretto di Hormuz. La notizia ha causato un aumento immediato del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. La situazione rappresenta una nuova fase di escalation tra Stati Uniti e Iran, interrompendo la tregua precedentemente in vigore. Non ci sono ancora dettagli sulle conseguenze immediate di questi attacchi.

La tregua tra Stati Uniti e Iran si interrompe con una nuova e pericolosa escalation militare. Nelle ultime ore Teheran ha lanciato un attacco missilistico contro una base americana in Giordania e ha annunciato di aver colpito tre petroliere nello Stretto di Hormuz, provocando un immediato balzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Parallelamente, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha reso noto di aver condotto, insieme alle forze armate saudite, una serie di raid di precisione contro obiettivi ritenuti collegati ai Pasdaran nell’Iraq orientale. La nuova impennata delle tensioni arriva poche ore dopo l’incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha ribadito come Israele non intenda consentire all’Iran di dotarsi dell’arma nucleare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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IRAN COLPISCE GLI USA: Missili sulla base in Giordania, morti tra i militari americani

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