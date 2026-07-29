investito mentre attraversa grave un anziano

Un uomo di 88 anni è stato investito mentre attraversava la strada statale a Porto Potenza. Il furgoncino lo ha urtato, facendolo cadere a terra e ferendolo. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno trasportato l’anziano in gravi condizioni all’ospedale di Civitanova.

Stava attraversando la strada statale a Porto Potenza, quando è stato investito da un furgoncino che lo ha sbalzato da terra e ferito. Per questo l’uomo, un civitanovese di 88 anni, è stato soccorso da due ambulanze del 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Civitanova. Sul fatto sono in corso ora gli accertamenti del comando di polizia locale. Questo l’incidente avvenuto ieri mattina, vicino al distributore di benzina Q8 a Porto Potenza. Stando a una prima ricostruzione, intorno alle 8.15 l’anziano si è accinto ad attraversare a piedi il tratto della statale Adriatica che passa nella zona sud della città. Ma per cause che sono in corso di accertamento, l’88enne è stato centrato da un furgoncino che viaggiava sulla statale, in direzione di Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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After 5 Years Apart, Cold CEO Fakes Revenge Just To Kiss Her And Beg Her Not To Leave Him

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