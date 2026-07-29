Intesa Sanpaolo utile netto sale a 5,6 miliardi nel primo semestre +6,5%

Notizia in breve

Intesa Sanpaolo ha annunciato un utile netto di 5,6 miliardi di euro nel primo semestre 2026, con un aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La banca ha diffuso questa cifra attraverso una nota ufficiale che riporta i risultati finanziari semestrali. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui fattori che hanno contribuito alla crescita dell'utile.