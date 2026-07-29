Intesa Sanpaolo utile netto sale a 5,6 miliardi nel primo semestre +6,5%
Intesa Sanpaolo ha annunciato un utile netto di 5,6 miliardi di euro nel primo semestre 2026, con un aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La banca ha diffuso questa cifra attraverso una nota ufficiale che riporta i risultati finanziari semestrali. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui fattori che hanno contribuito alla crescita dell'utile.
“ Il Gruppo Intesa Sanpaolo nel primo semestre 2026 registra un utile netto pari a 5,6 miliardi di euro “. Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota sui risultati finanziari del primo semestre dell’anno. “Il solido andamento economico e patrimoniale del semestre si è tradotto in una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder da parte del Gruppo, che si posiziona ai vertici mondiali per impatto sociale”, sottolinea Intesa Sanpaolo. Prospettiva utile netto 2026 migliorata a oltre 10 miliardi. I risultati del semestre registrati “evidenziano la capacità di Intesa Sanpaolo, la banca più resiliente in Europa (come dimostrato dallo... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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