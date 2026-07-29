L’Inter ha concluso un’amichevole contro il Karlsruher con una vittoria per 2-1, grazie a due gol di Andy Diouf negli ultimi minuti. La partita si è giocata in Germania, dove la squadra si trova dal 16 luglio per il ritiro pre-campionato. Durante questa fase, il tecnico ha sperimentato diverse soluzioni, coinvolgendo anche giocatori come Stankovic. Il ritiro prosegue con altre sessioni di allenamento e partite amichevoli.

L’Inter dal 16 luglio si trova in Germania per il ritiro pre-campionato, dove al momento ha disputato un’amichevole, domenica 26 luglio, contro il Karlsruher, vinta per 1-2 con una doppietta nei minuti finali di Andy Diouf. Oltre al francese inventato esterno a tutta fascia, Chivu ha sperimentato altri calciatori sia contro la squadra tedesca, sia la passata stagione. Diouf e Stankovic: i nuovi prediletti di Chivu. Nella gara giocata questo weekend contro il Karlsruher, i due nomi che sono andati più in voga sono stati quelli di Stankovic e Diouf. Il primo è partito dal primo minuto, occupando la cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, il laboratorio di Chivu funziona: da Diouf a Stankovic, tutte le invenzioni del tecnico

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