Inseguimento a Gela arrestati due corrieri della droga | sequestrati oltre 1,2 chili di cocaina
Durante un inseguimento a Gela, i carabinieri hanno fermato due uomini di 30 e 22 anni, entrambi di Catania. I militari hanno sequestrato oltre 1,2 chili di cocaina nascosti nelle loro auto. I due sono stati arrestati con l’accusa di traffico di droga. La polizia ha inoltre trovato altri elementi utili alle indagini, ma non sono stati diffusi dettagli su eventuali complici o destinazioni dello stupefacente.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Due uomini di 30 e 22 anni, entrambi originari di Catania, sono stati arrestati dai carabinieri di Gela con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato oltre 1,2 chilogrammi di cocaina, trasportati a bordo dell’auto sulla quale viaggiavano i due indagati. Non si fermano all’alt e scatta l’inseguimento. L’intervento è scattato quando i carabinieri hanno intimato l’alt alla vettura per un controllo di routine. Il conducente ha però ignorato l’ordine di fermarsi, dando il via a un inseguimento lungo le strade della zona. Nel corso della fuga, i due occupanti dell’auto avrebbero tentato di disfarsi della droga per evitare il ritrovamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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