inclusione sociale la sfida di pizzaut acampora racconta

Domani, alle 18, a Zelbio si terrà un evento con Nico Acampora, fondatore e presidente dell’associazione PizzAut. Acampora parlerà di inclusione sociale, portando la sua esperienza legata alla realizzazione di una pizzeria gestita da persone con disabilità. L’iniziativa si svolge sul palco di Zelbio Cult, un appuntamento Extra Cult dedicato a discutere di temi sociali e di inclusione attraverso un momento pubblico e informale.

ZELBIO (Como) Tra inclusione sociale e pizza buona, Zelbio Cult propone un appuntamento Extra Cult: domani 30 luglio, alle 18, sul palco ci sarà Nico Acampora, fondatore e presidente dell’associazione PizzAut. Al pubblico porterà un racconto personale di vita, di passione che, grazie alla sua lungimirante visione, sono diventate concrete opportunità professionali e lavorative. Nata nel 2017 da un gruppo di sognatori, l’associazione PizzAut ha come obiettivo la sensibilizzazione delle istituzioni e della società civile sul tema dell’occupabilità delle persone autistiche. Organizzando convegni, ma soprattutto con azioni concrete. Una di queste, diventata il tratto distintivo e celebre del progetto, è l’apertura della prima pizzeria in Italia gestita da personale autistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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N.1 - PizzAut: intervista a Nico Acampora di Filippo Poletti e Raffaele Abbattista

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