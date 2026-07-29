Incidente sul lavoro | crolla una tettoia morto un uomo Grave il figlio
Un uomo è morto e il suo figlio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Mesagne, in via Rimini. La tettoia di un cantiere è crollata, provocando la morte dell’adulto e il ferimento grave del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto le vittime dalle macerie. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del crollo.
Un morto e un ferito gravissimo a Mesagne per il crollo di una tettoia in mattinata in via Rimini. L'incidente sul lavoro è avvenuto all'interno di un cantiere. Sul posto le. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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