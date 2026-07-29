Durante una partita di calcetto, un giovane di 24 anni si è improvvisamente accasciato al suolo dopo aver detto ai compagni di non sentirsi bene. I soccorritori sono intervenuti rapidamente e, grazie all’uso del defibrillatore, sono riusciti a rianimarlo. È stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma le manovre di emergenza hanno evitato il peggio.

Prato, 29 luglio 2026 - Ha avuto appena il tempo di dire agli amici che non si sentiva bene, poi si è accasciato a terra mentre stava giocando a calcetto. È successo ieri sera, martedì 28 luglio, intorno alle 20, sui campi dello Sporting Mezzana. Il protagonista della vicenda è un ragazzo di 24 anni, colpito da un arresto cardiaco durante la partita. I primi soccorsi e il defibrillatore. A prestare i primi soccorsi sono stati gli amici e i responsabili della struttura, che hanno utilizzato il defibrillatore presente nell'impianto. Un intervento decisivo: il giovane è stato rianimato dopo il primo arresto cardiaco e ha ripreso conoscenza. Il secondo arresto e il ricovero a Careggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In arresto cardiaco a 24 anni mentre gioca a calcetto, paura in campo. Rianimato e salvato con il defibrillatore

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