Malore in bici a 55 anni | Giovanni e Omar lo salvano grazie all’app Era in arresto cardiaco Rianimato col defibrillatore
Due volontari hanno salvato un ciclista di 55 anni colto da un malore mentre era in sella in una zona di Reggio Emilia. L’uomo, in arresto cardiaco, è stato rianimato con un defibrillatore grazie all’uso di un’app che ha facilitato l’intervento. I soccorritori, identificati come Giovanni e Omar, hanno agito prontamente, contribuendo a stabilizzare il paziente prima dell’arrivo dei soccorsi.
Reggio Emilia, 20 luglio 2026 – È stato salvato da due volontari, un ciclista di 55 anni colpito da un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nella zona di Ballotta a Regnano di Viano. È successo sabato mattina verso le 9,30, quando il 55enne si è sentito male ed è caduto a terra, mentre era in compagnia di altri ciclisti. I soccorritori l’hanno rianimato col defibrillatore. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati Giovanni Scazzeri e Omar Gualandri, entrambi volontari della Croce Rossa. Hanno preso un defibrillatore e hanno iniziato le manovre di rianimazione. Sono poi giunti i mezzi del 118: l’ambulanza della Croce Verde, l’automedica e l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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