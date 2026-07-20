Due volontari hanno salvato un ciclista di 55 anni colto da un malore mentre era in sella in una zona di Reggio Emilia. L’uomo, in arresto cardiaco, è stato rianimato con un defibrillatore grazie all’uso di un’app che ha facilitato l’intervento. I soccorritori, identificati come Giovanni e Omar, hanno agito prontamente, contribuendo a stabilizzare il paziente prima dell’arrivo dei soccorsi.

Reggio Emilia, 20 luglio 2026 – È stato salvato da due volontari, un ciclista di 55 anni colpito da un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nella zona di Ballotta a Regnano di Viano. È successo sabato mattina verso le 9,30, quando il 55enne si è sentito male ed è caduto a terra, mentre era in compagnia di altri ciclisti. I soccorritori l’hanno rianimato col defibrillatore. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati Giovanni Scazzeri e Omar Gualandri, entrambi volontari della Croce Rossa. Hanno preso un defibrillatore e hanno iniziato le manovre di rianimazione. Sono poi giunti i mezzi del 118: l’ambulanza della Croce Verde, l’automedica e l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore in bici a 55 anni: Giovanni e Omar lo salvano grazie all’app. “Era in arresto cardiaco. Rianimato col defibrillatore”

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