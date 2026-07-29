Il nuovo taglio messy di Stefano De Martino fa impazzire i fan sui social ecco cosa ha chiesto al parrucchiere

Stefano De Martino ha condiviso sui social il suo nuovo taglio messy, ottenuto dal parrucchiere. La scelta del taglio ha suscitato entusiasmo tra i fan. L’estate dell’ormai noto personaggio pubblico è iniziata con il tradizionale ritorno a Napoli e la visita dal parrucchiere di fiducia. La modifica dell’acconciatura rappresenta un dettaglio caratteristico della sua routine stagionale.

L’estate di Stefano De Martino è iniziata con un rituale che ormai è diventato una firma personale: il ritorno a Napoli e la tappa immancabile dal parrucchiere di fiducia. Ma questa volta il conduttore non si è limitato alla classica spuntatina per tenere in ordine la chioma. Ha scelto di osare, di sperimentare, di dare un taglio netto non solo ai capelli ma forse anche all’immagine che porterà sul palco dell’Ariston a febbraio 2027. Il salone “ I Testa “, nel cuore del Vomero, è da anni il tempio dove De Martino si affida alle mani esperte di chi conosce ogni centimetro della sua folta chioma castana. È qui che, tra una chiacchiera in napoletano e l’odore familiare della lacca, il conduttore ha deciso di realizzare quello che il suo hairstylist ha definito un “ taglio freestyle “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stefano De Martino Nuovo Look per l'Estate 2026

Notizie e thread social correlati

Il gesto di Stefano De Martino che ha conquistato migliaia di fan sui social (e perché sembra una pubblicità)Stefano De Martino ha condiviso un video sui social in cui tiene in mano una scopa, attirando migliaia di commenti e condivisioni.

De Martino fa impazzire i social: cosa significa quello strano gesto?Stefano De Martino ha attirato l’attenzione sui social dopo aver compiuto un gesto insolito durante un’interazione con una nota creator.

Temi più discussi: Stefano De Martino cambia look, il taglio di capelli messy che anticipa le prossime tendenze; Stefano De Martino cambia look, il nuovo taglio mosso su Instagram; Stefano De Martino, il nuovo look per Sanremo 2027 spiazza i fan: come ha scelto di apparire il conduttore Rai; Stefano De Martino cambia look dopo Affari Tuoi: il taglio must dell'estate 2026 è quello graduato.

Stefano De Martino cambia look, il nuovo taglio mosso su InstagramStefano De Martino cambia look su Instagram: il taglio di capelli a Napoli. dilei.it

Stefano De Martino cambia look, il taglio di capelli messy che anticipa le prossime tendenzeLe prove tecniche di Stefano De Martino per Sanremo passano anche dal look. Conclusa l'ultima edizione di Affari Tuoi, il conduttore ... msn.com