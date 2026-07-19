Il gesto di Stefano De Martino che ha conquistato migliaia di fan sui social e perché sembra una pubblicità

Da screenworld.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano De Martino ha condiviso un video sui social in cui tiene in mano una scopa, attirando migliaia di commenti e condivisioni. Il suo gesto ha fatto il giro del web, rendendolo protagonista di una viralità improvvisa. La scena, semplice e naturale, ha catturato l’attenzione di molti utenti, che hanno commentato con entusiasmo. La clip è stata interpretata da alcuni come una pubblicità, anche se non è stato ufficialmente annunciato nulla in proposito.

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C’è chi conquista il web con red carpet scintillanti e servizi fotografici patinati, e poi c’è Stefano De Martino che diventa virale semplicemente impugnando una scopa. Il conduttore più amato della televisione italiana è stato immortalato mentre spazzava il balcone della sua villa a Posillipo, a Napoli, e il video ha fatto il giro dei social in pochi minuti, scatenando una valanga di commenti e migliaia di visualizzazioni. A pubblicare il contenuto è stato il fotografo Francesco Moggio, che ha colto il momento di assoluta normalità con una didascalia che ha fatto centro: “Quando puliamo noi è un dovere, se lo fa Stefano De Martino diventa uno spot “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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