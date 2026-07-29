Il borgo più fresco vicino Roma | a 70 km dalla Capitale un paradiso tra arte natura e silenzio

A circa 70 km da Roma si trova un borgo noto per il clima più fresco rispetto alla capitale. Il luogo si distingue per la presenza di opere artistiche, aree naturali e un’atmosfera tranquilla. Durante i mesi caldi, rappresenta una meta frequentata da chi cerca sollievo dal caldo cittadino. La zona offre spazi aperti e ambienti silenziosi, ideali per chi desidera allontanarsi dal trambusto urbano e immergersi in un contesto più rilassante.

Quando il caldo rende pesanti le già pesanti giornate romane, basta allontanarsi di pochi chilometri per cambiare completamente atmosfera. A circa 70 chilometri dalla Capitale pochi conoscono un piccolo borgo d’altura nel quale le temperature diventano più gradevoli, il rumore lascia spazio al silenzio e ogni passeggiata conduce tra scorci naturali e sorprendenti testimonianze artistiche. Una meta perfetta per una fuga estiva senza affrontare lunghi viaggi: stiamo parlando di Cervara di Roma. LEGGI ANCHE: Bellezza e imperfezione: Angelo Crespi e la poesia visiva nell’era dell’AI Cervara di Roma, il rifugio fresco sui Monti Simbruini. Cervara di Roma è un piccolo centro medievale situato a 1. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Nemi, il borgo delle fragoline che sembra una fiaba vicino Roma

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