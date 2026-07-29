Il gruppo musicale The Kolors si esibirà il 4 agosto nel Teatro delle Rocce di Gavorrano, in provincia di Grosseto. La band porterà sul palco i successi più noti, tra cui “Italodisco” e “Karma”. L’evento fa parte delle manifestazioni estive nella zona e promette un concerto con un’atmosfera energica e coinvolgente. La data è attesa come uno degli appuntamenti principali dell’estate nella regione.

GAVORRANO (Grosseto) L’estate maremmana si prepara ad accogliere uno dei gruppi giovani più amati degli ultimi anni. Martedì 4 agosto i The Kolors saliranno sul palco del Teatro delle Rocce di Gavorrano, portando in provincia di Grosseto l’energia e i successi che hanno conquistato il pubblico e le classifiche, da Italodisco a Karma. La band guidata da Stash sarà protagonista di una delle date più attese della stagione musicale estiva, in una cornice suggestiva come quella dell’ex cava mineraria trasformata in teatro all’aperto. Un appuntamento che promette di richiamare spettatori da tutta la Toscana e che conferma il ruolo del Teatro delle Rocce tra i principali poli dello spettacolo dal vivo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I The Kolors infiammano la Maremma: "Ogni concerto un’esperienza unica"

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