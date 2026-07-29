Heidi Klum ha sfilato in lingerie nel suo appartamento, rivivendo i primi passi nel mondo della moda del 1997, quando era una giovane modella ancora alle prime esperienze. Ora è una star internazionale, ha lavorato per grandi brand e fotografi di fama mondiale, ma ha condiviso il ricordo di quegli inizi.

Nel 1997 Heidi Klum era una giovane modella che cercava di farsi strada nel mondo della moda. Oggi è una star globale e con una carriera di successo alle spalle, ha sfilato per i brand più importanti e per i fotografi più famosi, ma non ha dimenticato i suoi inizi. Anzi li ricorda con orgoglio, postando sui social un video che risale a quasi 30 anni fa. Nel video che condivide con i fan sfila in lingerie nel suo appartamento, la sera prima del suo debutto sulla passerella di Victoria’s Secret. Bellissima, spigliata, audace, e a un passo dal momento che le avrebbe cambiato la vita. Il video social in intimo. “Heidi prova nel suo appartamento la notte precedente al suo primo Victoria’s Secret Fashion Show (1997)” si legge a corredo del video, un repost della fanpage di Heidi Klum. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Heidi Klum sfila in lingerie nel suo appartamento: il ricordo di 30 anni fa

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