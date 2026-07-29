Beppe Grillo torna a parlare pubblicamente criticando il Movimento 5 Stelle di oggi. In un post sul suo blog, afferma che i membri si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. Le sue parole si rivolgono direttamente all’ex partito, con commenti duri e accusatori. La riflessione di Grillo include anche considerazioni sui tempi attuali, lasciando intendere un possibile orientamento politico in vista di future elezioni.

"Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", è il titolo del polemico post che, sul suo Blog, segna un ritorno di Beppe Grillo ai temi della politica, con una serie di annotazioni critiche nei confronti del suo ormai ex M5s, ma anche con una lettura dei tempi che viviamo che sembra un accenno di programma, chi sa se elettorale. Ricorda allora, il cofondatore, che il MoVimento - scritto ancora con la V maiuscola, formula originaria che si riagganciava al 'Vaffa Day' degli esordi - rappresentava "la delusione verso un modello occidentale fondato sulla democrazia e sui diritti, ma sempre più dominato dal capitalismo", e annota che "le domande sono rimaste, le risposte sono scomparse". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grillo torna in campo e affonda il M5S di Conte: “Si sono montati la testa”. Le bordate

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