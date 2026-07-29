Beppe Grillo ha pubblicato un messaggio sui social in cui critica il Movimento 5 Stelle, accusando il gruppo di aver perso la propria identità e di essersi montato la testa. La dichiarazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del comico, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi. La presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni interne al movimento, con Grillo che si rivolge direttamente ai membri del partito.

Dura presa di posizione di Beppe Grillo, via social come nel suo stile, contro la ‘deriva’ che a suo avviso ha ormai preso il Movimento 5 Stelle, da lui fondato insieme con Casaleggio. “ Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità e la sua diversità. Era nato per cambiare la politica, poi la politica ha cambiato il MoVimento, ma le domande che lo hanno fatto nascere sono ancora tutte qui”. Grillo rilancia un post a sua firma pubblicato sul blog, nel quale l’ex garante dei cinque stelle ripercorre i temi delle origini: “Le domande sono rimaste, le risposte sono scomparse”, scrive, ricordando che “ noi avevamo provato a darne alcune, distribuire il reddito, cambiare la classe dirigente, coinvolgere i cittadini nelle decisioni e programmare il futuro invece di amministrare la prossima elezione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Beppe Grillo, appello al M5S: “Ha perso identità, si sono montati la testa”

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