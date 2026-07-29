Un incendio si è sviluppato nella parte occidentale dell'isola di Paros, in Grecia, ieri sera, 28 luglio. Nove villaggi sono stati evacuati e i vigili del fuoco hanno aumentato le risorse dedicate al contenimento delle fiamme. Le autorità hanno emesso un’allerta massima a causa dei forti venti che alimentano le fiamme. L’incendio interessa un'area di vaste dimensioni e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Paros brucia. La parte occidentale dell'isola è stata avvolta dalle fiamme di un vasto incendio scoppiato ieri, sera martedì 28 luglio, a Kampi. Sono in corso le evacuazioni e La vicenda I Vigili del fuoco greci stanno ancora combattendo oggi contro un incendio boschivo scoppiato ieri sull'isola turistica di Paros nel Mar Egeo, che ha portato ad evacuazioni preventive nella notte tra martedì e mercoledì. «L'incendio è scoppiato ieri sera a Kampi, vicino a una discarica nella parte occidentale dell'isola e si è diffuso verso sud» e il centro dell'isola «a causa dei forti venti», ha detto Yannis Artopios, vice portavoce dei Vigili del fuoco alla televisione pubblica Ert. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Grecia, incendio a Paros: evacuati nove villaggi e potenziati i mezzi dei vigili del fuoco. Allerta massima per i forti venti

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