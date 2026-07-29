Sono stati completati i lavori di restauro sui grandi quadri nel Duomo, in particolare sul ciclo pittorico dei Quadroni barocchi. L’intervento ha riguardato la tutela e il recupero delle opere, che erano soggette a deterioramenti. La fase di intervento, iniziata alcuni mesi fa, si è conclusa con il ripristino di alcune parti delle opere. Nessuna modifica apparente è stata apportata alle strutture o ai quadri, che sono stati sottoposti a interventi di conservazione e manutenzione.

È terminato il primo intervento di tutela del patrimonio dei grandi quadri del Duomo. Il primo intervento ha coinvolto il ciclo pittorico dei Quadroni nel registro superiore della navata centrale, immediatamente sopra le arcate principali, dedicato alle origini longobarde della Basilica di San Giovanni, ad alcuni significativi episodi della storia della regina Teodolinda e alla Corona Ferrea. Dieci tele che rappresentano uno dei più importanti cicli pittorici del Barocco lombardo. Le opere sono state eseguite in un arco cronologico compreso tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo (1697-1704 circa) dai maggiori esponenti del barocco.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandi restauri in Duomo. Incontri ravvicinati con i Quadroni barocchi

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