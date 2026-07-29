Giulia De Lellis racconta il gesto che suo padre ripete da 10 anni a ogni saluto | il motivo emoziona il web e conquista tutti

Da dieci anni, durante ogni saluto, il padre di Giulia De Lellis ripete un gesto che emoziona il web. La influencer ha condiviso il dettaglio, senza spiegare il motivo, ma i commenti sono pieni di affetto. Il gesto si ripete con costanza, diventando un rito che rafforza il legame tra loro. La storia ha suscitato reazioni di commozione tra gli utenti, che apprezzano la semplicità e la profondità di quel gesto quotidiano.

Ci sono legami che la distanza non scalfisce, ma anzi li rende più intensi, più autentici, più necessari. Giulia De Lellis lo sa bene, e ha voluto condividere con i suoi 5,5 milioni di follower su Instagram un frammento della sua vita privata che parla di radici, di famiglia, di quegli affetti che restano saldi anche quando la vita ti porta lontano. “Vi voglio dire questa cosa molto tenera”, esordisce l’influencer in una storia pubblicata il 26 luglio 2026. E quando Giulia usa queste parole, chi la segue sa che sta per arrivare qualcosa di autentico, lontano dalla patina glamour delle collaborazioni e degli eventi mondani. Dichiarazione “Voi dovete sapere che io vivo via da casa, cioè sono andata via da casa giovanissima e adesso sono più di 10 anni che abito fuori”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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