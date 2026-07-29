Il governatore ha deciso di non affidare a Rfi la gestione dei binari pugliesi, lasciando di fatto a terra la newco proposta dalla giunta precedente. Quattro anni fa, questa aveva avviato la creazione di una società in house per gestire 750 chilometri di linee ferroviarie locali. La decisione di bloccare il progetto interrompe il percorso avviato dalla precedente amministrazione. La questione riguarda la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali e il ruolo delle società in house.

Quattro anni fa la giunta targata Michele Emiliano non ebbe dubbi e decise di istruire la pratica. Ovvero «creare una realtà in house per gestire l’infrastruttura delle linee ferroviarie locali pari a 750 chilometri di binari. Visto che è necessario scongiurare l’interruzione o il degrado prestazionale, anche in termini di sicurezza, del pubblico servizio di trasporto passeggeri per ferrovia». Ma la realtà ora va in un’altra direzione e la newco ha, in pratica, chiuso i battenti prima di vedere la luce. Anche perché si tratta di un’operazione parecchio complessa sia dal punto di vista societario sia da quello tecnico-operativo. Quindi il nuovo corso voluto dal governatore Antonio Decaro ha in sostanza archiviato la procedura per dare spazio a un’alternativa che contempla Ferrovie dello Stato con la controllata Rfi. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Gestione dei binari in Puglia a Rfi, il governatore Decaro lascia a terra la newco di Emiliano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Puglia seconda per comunicazione social, Decaro meglio anche di EmilianoLa regione Puglia si posiziona al secondo posto nella classifica nazionale delle regioni più efficaci sui social media, salendo di cinque posizioni...

Regione Puglia, la delega al Turismo al governatore Decaro. «Nelle sue mani fino al ritorno di Starace»La regione Puglia ha affidato temporaneamente la delega al Turismo al governatore, in attesa di eventuali sviluppi legali.

Temi più discussi: Seconda fase di lavori a Ponte a Pino: inizio senza troppi disagi. Circolazione ferroviaria bloccata fino al 30 luglio; Conclusi i lavori sulla linea ferroviaria Sfm2 Pinerolo-Torino-Chivasso, i treni tornano a circolare; Riaperta in Piemonte la linea ferroviaria Pinerolo - Torino - Chivasso; L’industria ferroviaria ha una missione diversa rispetto al pa...

La politica e i manager finiti fuori dai binariCi sia consentita la battuta, non sono mesi semplicissimi per i Donnarumma. L’azzurro Gianluigi, il portierone ora al Manchester City, si sta vedendo i Mondiali in tv per la terza volta di fila, il ... ecodibergamo.it

L’estate da incubo dei binari italiani: 1200 cantieri col Pnrr con tempi incerti e una pessima gestioneE’ partita l’estate calda dei binari italiani con la chiusura della relazione diretta Milano-Genova fino al 28 agosto. Per la gioia del ministro Matteo Salvini, la rete ferroviaria italiana (RFI) è ... ilfattoquotidiano.it