Fs Logistix | a Terminali Italia la gestione del nuovo terminal intermodale di Orte

Terminali Italia, società di FS Logistix, gestirà il Terminal Intermodale di Orte a partire da gennaio 2027. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento dell’offerta integrata di FS Logistix, con particolare attenzione allo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma, e conferma il ruolo strategico del trasporto ferroviario merci per una logistica più efficiente, competitiva e sostenibile. Con questo ingresso, salgono a 23 i terminal gestiti da FS Logistix in Europa. Situato in una posizione baricentrica lungo le principali direttrici di collegamento nazionali, il terminal di Orte si candida a diventare un nodo di riferimento per i traffici merci tra Nord e Sud del Paese, con potenzialità di connessione verso il versante adriatico e i principali corridoi europei. 🔗 Leggi su Tpi.it

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