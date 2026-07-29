Un foulard tra i capelli può essere indossato con trecce, code o chignon. Sei diverse modalità per valorizzare ogni acconciatura, dalla semplice treccia allo chignon più elaborato. L'accessorio si adatta a occasioni formali e informali, offrendo un tocco di stile immediato. Le idee sono facili da realizzare e si combinano con vari outfit, rendendo ogni look più raffinato e alla moda.

Il foulard tra i capelli è l’accessorio beauty che rinnova ogni acconciatura. Dalle trecce allo chignon, ecco sei idee semplici e di tendenza per indossarlo con eleganza in ogni occasione. Acconciature capelli che salvano l’estate, in qualsiasi occasione. Il foulard può diventare parte integrante di una treccia, intrecciandosi direttamente alle ciocche per creare un effetto sofisticato e originale. Una soluzione che dona movimento, colore e personalità a un’acconciatura classica. Anche lo chignon basso acquista un nuovo carattere grazie a un foulard in seta annodato alla base. Il risultato è essenziale ma ricercato, perfetto per chi predilige uno stile elegante senza eccessi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Foulard tra i capelli: 6 idee per indossarlo con trecce, code e chignon. Le acconciature più eleganti e di tendenza per valorizzare ogni look

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