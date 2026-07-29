Forbidden fruit 4 replica puntata 29 luglio in streaming | Video Mediaset

Il 29 luglio è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4, disponibile in streaming. In questa puntata, Mert si sposa con Zara. Mert, che ricopre un ruolo di rilievo nella holding, impedisce a Halit di ricevere lettere da Kerim, allo scopo di bloccare le comunicazioni e mantenere i poteri che Halit ha ottenuto.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 29 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Mert sposa Zara. Ha un ruolo di prestigio all’interno della holding e fa in modo che Halit non riceva lettere da Kerim, per non perdere i nuovi poteri che gli ha concesso Halit. Sahika tenta di mettere in guardia Halit riguardo alle intenzioni di Mert, e così mette in atto uno stratagemma per screditare Mert, invitandolo in una stanza d’hotel. Ender ha un incontro con Kaya, durante il quale capiscono che Sahika si è intromessa nella loro coppia con l’obiettivo di farli lasciare. Ender confessa a Kaya che si è pentita. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 56 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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