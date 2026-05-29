Forbidden fruit 3 replica puntata 29 maggio in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, venerdì 29 maggio, è disponibile in streaming una nuova puntata di Forbidden Fruit 3, la soap turca. La puntata viene trasmessa anche in televisione e può essere vista tramite i servizi di streaming di Mediaset. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sui personaggi coinvolti. La replica si può seguire online, come di consueto, il giorno stesso della messa in onda.